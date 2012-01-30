В Харькове ищут «минера» вокзала

В Харькове милиция ищет злоумышленника, который сообщил о якобы заминировании одной из платформ на Южном вокзале города.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД на Южной железной дороге, телефонный звонок оператору «102» от неизвестного о заминировании 3-й платформы главного железнодорожного вокзала Харькова поступил в воскресенье, 29 января, в 14.20.

С территории вокзала были эвакуированы 34 человека. Во время обследования места происшествия и прилегающей территории взрывных устройств и взрывоопасных предметов выявлено не было.

В 15.40 работа вокзала была возобновлена, задержки движения поездов не было.