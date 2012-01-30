За сутки морозы убили еще шестерых украинцев

В Украине в течение последних суток от сильных морозов умерли еще шесть человек.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, как говорится в сообщении, на протяжении периода сильных морозов умерли 18 человек, из них 12 были найдены на улице. (По состоянию на 29 января из-за сильных морозов умерли 12 человек – УНИАН.)

Кроме того, по данным министерства, в период 27-29 января 473 человека обратились в лечебные заведения с жалобами на переохлаждение или обморожение. Из них 404 были госпитализированы.

В целом по состоянию на утро 30 января в Украине работает 1,5 тыс. пунктов обогрева. За последние сутки в такие заведения обратилось более 7 тыс. человек. Больше всего за теплом и горячей едой заходили граждане в Черниговской области (1009 человек), Харьковской (815), Донецкой (806).

В течение трех суток общее количество людей, посетивших пункты обогрева, составило более 17 тыс. Больше всего в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской областях.