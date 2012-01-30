Мужчинам захотелось шашлыка - украли с фермы трех ягнят
10:34, 30 января 2012Общество
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Инцидент на Тернопольщине
В Тернопольской области задержаны двое мужчин, которые, чтобы приготовить себе шашлык, похитили с фермы трех ягнят.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей областного управления милиции, инцидент произошел в селе Глибочок Борщевского района.
За кражу имущества в отношении 29-летнего и 28-летнего жителей села возбуждено уголовное дело.
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