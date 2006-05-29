Черновецкий поздравил пастора Аделаджа

В воскресенье в Легкоатлетическом манеже Киева около полутора тысяч прихожан церкви «Посольство Божье» отметили день рождения пастора Сандея АДЕЛАДЖА. Поздравить пастора с его 39-летием пришел мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он подарил пастору букет красных роз, после чего выступил с 20-минутной речью, сообщает официальный сайт «Посольства благословенного царства божьего для всех народов».

Свое выступление Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ начал с благодарности пастору за вклад, который тот сделал в его становление как христианина. «Наш пастор – хороший представитель Бога на земле»,- сказал мэр столицы.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ вспомнил, как 10 лет назад пришел в церковь, где познакомился с С.АДЕЛАДЖА. «Я пришел за голосами, а приобрел веру. Пастор, моя любовь и мое уважение всегда с Вами. Я Вас люблю!», - сказал киевский мэр.