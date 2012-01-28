Милиционер заставил задержанного лежать на тротуаре

В Тернополе к дисциплинарной ответственности привлечен работник милиции, который несмотря на погодные условия, заставил задержанного лежать на тротуаре в ожидании патруля.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей УМВД, поводом для проведения внутреннего расследования стали показания возмущенных свидетелей инцидента, размещенные на местных Интернет-сайтах. По результатам расследования установлено, что инспектор Тернопольского горотдела милиции на законных основаниях за совершение административного правонарушения остановил нетрезвого мужчину, который не реагировал на замечания и требования стража порядка.

«В присутствии жены нарушитель признал свою вину. Во время задержания гражданину не были причинены телесные повреждения и вред здоровью», – сказано в сообщении сектора общественных связей. Но ввиду того, что патрульный милиционер, ожидая дежурный наряд, не учел погодных условий и безосновательно удерживал лежащего мужчину и этим вызвал справедливое возмущение прохожих, он, за непрофессиональные действия, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого руководству Тернопольского городского отдела внутренних дел указано на недостатки относительно соблюдения законности и служебной дисциплины личным составом.