Количество генералов падает на глазах

В Министерстве обороны Украины не будет сокращаться количество генеральских должностей, сообщил сегодня на совещании с руководящим составом Минобороны руководитель этого ведомства Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он заметил: «Мы не будем сокращать количество генеральских должностей. Мы считаем, что их уже меньше, чем в среднем по странам НАТО, поэтому для общества чрезмерное количество генеральских должностей (как проблема) не стоит».

По словам А.ГРИЦЕНКО, численность офицерского и генеральского состава в ВСУ отвечает образцам ведущих армий мира. Он сказал, что на сегодня в украинском оборонном ведомстве существует 137 генеральских должностей и 127 генералов. В начале 2004 года количество генеральских должностей составляло 237, а в начале 2005 года - 164.

Он также отметил, что руководящий состав Минобороны будет формироваться по принципу многофункциональности. По словам А.ГРИЦЕНКО, на оперативно-стратегическом уровне многие офицеры имеют высокие звания, но очень тяжело найти подготовленных людей на ключевые должности.

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что в Минобороны будет подготовлен мощный кадровый резерв на всех уровнях, особенно на уровнях командира бригады и выше.

Он также отметил, что в Генеральном штабе ВСУ пропорционально будут представлены представители всех видов Вооруженных Сил. Он не исключил, что в перспективе начальником Генштаба будет не обязательно представитель Сухопутных войск, возможно, им станет представитель Военно-морских сил или Воздушных сил, и такая практика существует во многих странах мира.

Как заметил А.ГРИЦЕНКО, быть положено начало принципу ротации кадров на всех уровнях. Не «будет такого, что майор или подполковник попал к Генштабу и остался там навсегда», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, до 1 июля будет проведена аттестация руководителей на уровне полков и бригад. Большинство руководителей отвечает занимаемым должностям, но есть предложения об освобождении некоторых командиров, прибавил А.ГРИЦЕНКО.