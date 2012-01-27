МЧСники достали пятиклассницу из канализации (фото)
14:33, 27 января 2012Общество
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Девочка упала в 5-метровый колодец
В Донецкой области, в городе Торез, бойцы МЧС спасли девочку, 2001 года рождения, ученицу 5-го класса, упавшую в открытый канализационный колодец глубиной 5 метров.
Об этом сегодня сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.
Согласно сообщению, спасатель с помощью спасательной веревки спустился в колодец и помог пострадавшей выбраться на поверхность.
От Главного управления МЧС привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава.
Фото ГУ МЧС
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