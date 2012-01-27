Украинскому тренеру в США предъявили обвинения в педофилии

Прокуратура США официально предъявила украинскому тренеру по хоккею Ивану ПРАВИЛОВУ обвинения в растлении 14-летнего мальчика, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

И.ПРАВИЛОВ, который является главой своей собственной хоккейной школы для подростков в Филадельфии (штат Пенсильвания), был задержан на прошлой неделе. Обвинение подозревает его в том, что он совершил в отношении 14-летнего ученика своей школы действия сексуального характера, а также пригрозил убийством другому мальчику, который стал свидетелем его преступных действий.

Слушания по делу И.ПРАВИЛОВА запланированы на пятницу. Как сообщает агентство, на время расследования прокуратура будет добиваться для него задержания.

И.ПРАВИЛОВ в прошлом был тренером украинского хоккейного клуба "Дружба 78". Среди выпускников его школы в США значится литовец Дайнюс ЗУБРУС, который ранее выступал за клуб "Филадельфия Флайерз", а ныне является нападающим "Нью-Джерси Девилз".

Как сообщал УНИАН, 20 января в иностранных СМИ появилась информация, что украинский хоккейный тренер И.ПРАВИЛОВ арестован в США по подозрению в педофилии. 48-летнего тренера обвиняют в том, что во время поездки по США он совершил действия сексуального характера в отношении 14-летнего мальчика. Согласно заявлениям двух мальчиков, ночью 3 января ребята и И.ПРАВИЛОВ находились в квартире в пригороде Филадельфии Элкинс Парк, приехав в Пенсильванию из Делавэра. Тренер положил руку на гениталии одного из них. По информации СМИ, когда И.ПРАВИЛОВ узнал о том, что парень пожаловался на домогательства, он, согласно материалам дела, угрожал и ударил его.

Хоккейный клуб-школа «Дружба-78» под руководством И.ПРАВИЛОВА является неоднократным чемпионом Украины и победителем многих международных турниров. Некоторые воспитанники «Дружбы-78» выступают за разные клубы НХЛ в США и Канаде. Осенью 2005 года около 20 юных воспитанников «Дружбы-78» выехали из Украины для продолжения обучения в частных колледжах США.

В харьковском хоккейном клубе «Дружба-78» считают, что И.ПРАВИЛОВ стал жертвой детского хулиганства, а то и мести.

По словам собеседника агентства, команда «Дружба-78», сформированная из юных хоккеистов 1999-2000 гг., находится в США по приглашению И.ПРАВИЛОВА и тренируется для участия в Чемпионате мира среди детских клубных команд (в возрасте до 13 лет), который должен пройти в Квебеке (Канада) в феврале 2012 года.

Команда состоит из около 25 юных хоккеистов, в нее входят еще несколько подростков из других городов Украины.