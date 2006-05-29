В Аравийской пустыне погибли украинские геофизики

В Аравийской пустыне солнце убило двух украинских геофизиков

В субботу, 27 мая, в пустыне в Объединенных Арабских Эмиратах погибли два украинских геофизика. Об этом сообщил вице-консул Украины в ОАЭ Алексей Древетняк, пишет газета «Сегодня».

По его словам, два украинца (одному – 27 лет, другому — 55), работали по контракту с госпредприятием «Укргеофизика» и компанией «Нафтогаз».

«Смерть настигла их в первый же день работы. По предварительным данным, ребята из эмирата Фуджейра ранним утром отправились в Аравийскую пустыню на джипе. Успели поработать около полутора часов, больше не смогли – получили солнечный удар. Под палящим солнцем тела геологов пролежали полчаса, после чего их нашли местные бедуины», – сообщили врачи госпиталя.

Погибших доставили из пустыни на вертолете прямо в больницу, где и опознали.

Обком