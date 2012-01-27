На Днепропетровщину заходит консалтинг мирового уровня

Днепропетровская область старается привлекать мировые бренды и работать с лучшими технологиями, сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр ВИЛКУЛ в комментарии УНИАН.

Как пример губернатор привел проект «Электронный регион», который Днепропетровская ОГА реализует совместно с Microsoft.

«Электронная Днепропетровщина» - это достаточно серьезный проект. В рамках проекта все школы на 100% обеспечены компьютерами и доступом в Интернет. В области работает центр сертификации электронных ключей. Электронный документооборот осуществляется на всех уровнях. Работает 35 разрешительных центров, которые администрируются комплексом «Открытая власть» в режиме он-лайн. То есть, это лучший мировой опыт работы разрешительных систем», - заявил А.ВИЛКУЛ.

По его словам, основная задача в проекте электронного управления – за 5 лет дойти до уровня стран Западной Европы.

«Мы изучили лучший мировой опыт - Лондон, Дубаи, Стокгольм, Прибалтика. Там, где это развито очень хорошо. При поддержке государственно бюджета, при софинансировании, мы в течение 5 лет хотим дойти по электронному управлению до уровня стран Западной Европы. Это очень важный проект, потому что, во-первых, это - дебюрократизация процедур, то есть процедуры четко прописаны и быстро проходят. И, во-вторых, - это реальный инструментарий в борьбе с коррупцией, потому что четко видно каждое действие, каждое вмешательство в систему. Кроме того, это реальный инструментарий и дебюрократизации, и детенизации», - отметил А.ВИЛКУЛ.

То есть, по словам губернатора, в Днепропетровской области появляется коллективный заказчик на услуги консалтинга мирового уровня. В частности, «PriceWaterhouseCoopers», «Ernst&Young» и множество других консалтинговых компаний получают коллективного заказчика. Это показатель роста деловой активности, и показатель перехода бизнеса уже на другой уровень, говорит А.ВИЛКУЛ. «На тот уровень, когда нужен аудит крупных мировых консалтинговых аудиторских компаний, так называемой «большой четверки», «большой семерки». Это выход на мировой рынок. Заимствование ценных бумаг, и многое другое - это признак роста деловой активности», - отметил А.ВИЛКУЛ.

Как сообщал УНИАН, по итогам на октябрь 2011 года объем иностранных инвестиций в экономику Днепропетровской области составил 8 млрд. долларов, что является первым показателем среди регионов Украины, а прибыль работающих в регионе предприятий за год увеличилась в три раза – и составила более 22 млрд. грн.