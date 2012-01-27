МИД определил 5 основных задач на год

Министерство иностранных дел определил для себя пять основных заданий на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента политики и безопасности МИД Украины Василий ФИЛИПЧУК во время круглого стола «Нужна ли Украине новая доктрина внешней политики?".

Задания, которые МИД собирается выполнить в 2012 году, это:

- евроинтеграция,

- усиление внешнеэкономической деятельности,

- обеспечение интересов Украины в международных организациях,

- защита прав украинцев за границей,

- и публичная дипломатия.

Говоря о евроинтеграции В.ФИЛИПЧУК заметил, что МИД абсолютно довольно результатами, которые Украина получила в переговорах по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Председательство Украины в Совете Европы в прошлом году, по его словам, члены СЕ признали, “яркой страницей в истории организации”.

В частности, В.ФИЛИПЧУК подчеркнул, что за этот год Украина провела более 70 публичных мероприятий на территории страны, посвященных правам ребенка, правам человека и т.д. “Для примера, председательствующая сейчас в Совете Европы Великобритания имеет лишь 5 мероприятий”, – добавил он.

В этом году, напомнил В.ФИЛИПЧУК, Украина председательствует в Центрально-Европейской инициативе. Он сообщил, что в рамках этого председательства в мае пройдет саммит на уровне президентов центрально-европейских стран, саммит на уровне глав правительств стран Центрально-Европейской инициативы – в конце года и прочее.

Наибольшим вызовом, отметил В.ФИЛИПЧУК, для Украины будет председательство в ОБСЕ в следующем году.