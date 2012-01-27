Синод УПЦ сменил ответственного за строительство Кафедрального собора

Священный Синод Украинской Православной Церкви поручил контролировать строительство Кафедрального собора в честь Воскресения Христова и Духовно-просветительского центра Украинской Православной Церкви (Киев, Железнодорожное шоссе) митрополиту Черкасскому и Каневскому СОФРОНИЮ.

Как говорится в журнале № 7 заседания Священного Синода УПЦ от 26 января, такое решение было принятое «с целью совершенствования административно-финансовой деятельности».

В то же время, сообщается об освобождении преосвященного АЛЕКСАНДРА, архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского от должности настоятеля храма Всех Святых комплекса Кафедрального Свято-Воскресенского собора, и также об освобождении протоиерея Георгия КОВАЛЕНКО от должности ключника и председателя приходского совета Свято-Воскресенского Кафедрального собора Киева.

Как сообщается в документе, такое решение Священного Синода УПЦ стало результатом доклада митрополита Вышгородского и Чернобыльского, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ПАВЛА об аудиторской проверке хода строительных работ и финансирования строительства Кафедрального собора в честь Воскресения Христова и Духовно-просветительского центра Украинской Православной Церкви Киева.

Как сообщал «УНИАН-Религии», 26 января с благословения Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА, в Киево-Печерской лавре состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.