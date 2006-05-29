Mittal Steel пытается заблокировать слияние Arcelor и ”Северстали”

Руководство Mittal Steel Co. пытается организовать внеочередное собрание акционеров Arcelor SA с целью заблокировать сделку по слиянию Arcelor с российским ОАО "Северсталь", передает Associated Press со ссылкой на американские СМИ. Для созыва внеочередного собрания, в ходе которого было бы возможным начать обсуждение сделки, необходима поддержка не менее 20% акционеров Arcelor.

Ранее представители Mittal Steel направили руководству Arcelor письмо, в котором утверждалось, что для одобрения сделки по слиянию с "Северсталью" необходимо заручиться поддержкой не менее 75% акционеров Arcelor. При этом некоторые руководители Mittal Steel высказали сомнение в том, что им удастся к 29 мая заручиться поддержкой 20% акционеров Arcelor.

26 мая второй в мире по величине производитель стали Arcelor SA объявил о слиянии с крупнейшим в России производителем стали - ОАО "Северсталь". При этом президент и держатель контрольного пакета акций ОАО "Северсталь" Алексей Мордашов передаст Arcelor все принадлежащие ему акции подразделений по производству стали "Северстали", ЗАО "Северсталь-ресурс" и свою долю в итальянском производителе стали Lucchini плюс 1,25 млрд евро наличными в обмен на 295 млн акций объединенной компании на общую сумму 13 млрд евро. Таким образом, ему будет принадлежать около 32% акций объединенной компании.

Объединение с "Северсталью" позволит Arcelor стать крупнейшим производителем стали в мире и заблокировать осуществление недружественного поглощения со стороны крупнейшего в мире производителя стали Mittal Steel.

Ожидается, что сделка состоится в июле 2006г. после соответствующего одобрения российским антимонопольным ведомством и антимонопольным комитетом Еврокомиссии.

Mittal Steel Co. - крупнейший в мире производитель стали. Чистая прибыль компании в I квартале 2006г. снизилась на 35,2% - до 743 млн долл. по сравнению с 1,15 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Объем продаж увеличился на 31,2% и составил 8,43 млрд долл. против 6,42 млрд долл. годом ранее. Операционная прибыль Mittal Steel за отчетный период составила 1,02 млрд долл., что на 40,8% меньше аналогичного показателя за I квартал 2005г., зафиксированного на уровне 1,72 млрд долл. Мittal Steel в октябре 2005г. стала владельцем крупнейшего на Украине производителя стали - ОАО "Криворожсталь", заплатив за предприятие 4,8 млрд долл. Mittal Steel также владеет активами в Казахстане.

Arcelor SA - европейский сталелитейный концерн, который является вторым по величине в мире производителем стали. В 2005г. оборот компании составил 32,6 млрд евро. Чистая прибыль Arcelor в I квартале 2006г. снизилась на 19,8% - до 761 млн евро по сравнению с 949 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка компании в I квартале 2006г. выросла на 17,3% и составила 9,57 млрд евро против 8,16 млрд евро годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период снизилась на 21,5% - до 1,09 млрд евро по сравнению с 1,39 млрд евро в I квартале 2005 г.

РосБизнесКонсалтинг