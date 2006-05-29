В Мелитополе в результате взрыва газа разрушен дом

В воскресенье в 17.12 в Мелитополе Запорожской области на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в квартире взорвался бытовой газ без последующего возгорания, в результате чего пострадали трое людей.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в межрайонный лечебно-диагностический центр хирургического профиля городской больницы №1. Разрушены межэтажные плиты перекрытия 3, 4, 5 этажей, межкомнатные перегородки в 15 квартирах, частично разрушена крыша над третьим подъездом и внешняя стена на 4-м и 5-м этажах. Из аварийного подъезда отселены 32 жильца (9 - в гостиницу, 23 - к родственникам).

Причина взрыва устанавливается. К ликвидации последствий взрыва привлечены от МЧС 27 человек и 5 единиц техники, аварийные бригады коммунальных служб города, сотрудники МВД, СБУ и прокуратуры.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Запорожской области.