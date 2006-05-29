Объявлены лауреаты 59-го Каннского кинофестиваля

Объявлены имена лауреатов 59-го Каннского кинофестиваля.

Как передает радиостанция «Эхо Москвы», главный приз - "Золотую пальмовую ветвь" жюри присудило британскому режиссеру Кену ЛОУЧУ за фильм "Поднимается ветер", в котором поднята проблема ирландского национально-освободительного движения.

Гран-при, который является второй по значению наградой Каннского фестиваля, достался французу Брюно ДЮМОНУ за киноленту "Фландрия".

Призом за лучшую режиссуру отмечен мексиканец Алехандро Гонзалез ИНЬЯРРИТУ за фильм "Бабель", за лучший сценарий – Педро АЛЬМОДОВАР, снявший по собственному сценарию семейную мелодраму "Вольвер".

Беспрецедентным и весьма оригинальным оказалось решение жюри по поводу приза за лучшее исполнение женской и мужской роли: награды вручены целым актерским ансамблям. У женщин приз достался шести актрисам, сыгравшим в мелодраме "Вольвер", в том числе Пенелопе КРУС. А лучшими актерами названы пятеро исполнителей ролей в исторической драме "Туземцы" французского режиссера Рашида БУШАРЕБА.

Приз жюри получила Андреа АРНОЛЬД из Великобритании за свой первый полнометражный фильм "Красная дорога".