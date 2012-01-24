Газпром вдвое увеличил закупку азербайджанского газа

Российское ОАО «Газпром» в 2012 году вдвое увеличивает закупки азербайджанского газа - до 3 млрд. куб. м.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», соответствующее дополнение к действующему контракту купли-продажи азербайджанского природного газа сегодня в Красной Поляне подписали председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) Ровнаг АБДУЛЛАЕВ.

«В соответствии с документом в 2012 году объем закупки газа из Азербайджана возрастет с 1,5 до 3 млрд. куб. м в год, а с 2013 года — превысит 3 млрд. куб. м», - говорится в сообщении.

А.МИЛЛЕР и Р.АБДУЛЛАЕВ высоко оценили динамично развивающееся взаимодействие компаний в нефтегазовой сфере, отметив, что укрепление сотрудничества «Газпрома» и ГНКАР отвечает стратегическим интересам обеих стран.

«Второй год подряд мы удваиваем закупки азербайджанского газа. Российско-азербайджанское энергетическое партнерство развивается хорошими темпами, что свидетельствует о взаимном стремлении и в дальнейшем наращивать объемы поставок углеводородов. Отсутствие верхней планки объемов закупки газа, территориальная близость, наличие хорошо отлаженной газотранспортной инфраструктуры, исключение транзитных зон позволяют Азербайджану наиболее экономически выгодно экспортировать природный газ в Россию», - сказал А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. Азербайджан располагает разведанными запасами природного газа в объеме до 1,5 трлн. куб. м, включая месторождение Шах-Дениз, расположенное в азербайджанском секторе шельфа Каспийского моря, с предполагаемыми запасами до 1,2 трлн. куб. м природного газа.

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) – крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана, в сферу деятельности которой входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.

14 октября 2009 года «Газпром» и ГНКАР подписали контракт купли-продажи азербайджанского газа. С 1 января 2010 года азербайджанский газ впервые стал поступать в Россию через ГИС «Ширвановка». Объем поставок в течение 2010 года составил 0,8 млрд. куб. м.

3 сентября 2010 года «Газпром» и ГНКАР подписали дополнение к действующему контракту купли-продажи азербайджанского природного газа.

В 2011 году из Азербайджана в Россию было поставлено около 1,5 млрд. куб. м природного газа.