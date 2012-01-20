Уволены двое работников ГАИ, применившие к водителю газ

В Тернопольской области освобождено от работы двое работников ГАИ, которые после остановки автомобиля безосновательно применили к водителю слезоточивый газ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей областного УМВД, после того, как в милицию с жалобой обратился потерпевший водитель, было проведено внутреннее расследование. Водитель жаловался на неправомерные действия автоинспекторов Теребовлянского райотдела милиции, которые 16 января, как он утверждал, применили к нему "нервно-паралитический" газ. Обстоятельства инцидента мужчина снял на видео, после чего разместил ролик в Интернете.

По результатам расследования двое работников ГАИ Теребовлянского райотдела за непрофессиональные действия освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители.