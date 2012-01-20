«Борисполь» ограничил прием и отправку самолетов

Международный аэропорт «Борисполь» ввел ограничения на прием и отправку воздушных судов из-за сложных погодных условий.

Как сообщает Мининфраструктуры, сейчас для приема-отправки самолетов разрешено задействовать только взлетно-посадочную полосу № 1.

Технологически аэропорт «Борисполь» не имеет возможности обслуживать более 12 воздушных судов, следовательно, их обслуживание происходит в порядке очереди.

На аэродроме аэропорта для обеспечения штатной работы и отправки рейсов согласно расписанию ведется уборка снега со взлетно-посадочных полос, перронов, подъездных путей, расчищаются огни светосигнального оборудования.

Для снегоуборочных работ задействовано более 20 единиц техники. Для предотвращения гололеда осуществляется обработка взлетно-посадочных полос, параллельно в соответствии с действующими стандартами перед вылетом осуществляется обработка воздушных судов против обледенения.

Минифраструктуры просит всех пассажиров следить за информацией о времени прилета-вылета самолетов на он-лайн табло аэропорта и обращаться за дополнительными данными в представительство авиакомпании и справочной службы аэропорта «Борисполь».

Справка УНИАН. По данным Гидрометцентра, 20 января на территории Киева и Киевской области выпадают осадки, метель, порывы ветра до 15-20 м/с; по Киеву и области объявлено штормовое предупреждение.