Как быть уверенным, что ешь украинское

Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей и Центральный союз потребительских обществ Украины (Укоопсоюз) разработали специальную маркировку для качественных украинских продуктов питания. Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве председатель Госпотребинспекции Сергей ОРЕХОВ.

По его словам, продукты, маркированные новой эмблемой со словами «З турботою про українське!», появятся в продаже уже с 18 января. С. ОРЕХОВ отметил, что наличие эмблемы на товаре будет гарантией того, что продукт качественный и произведен из украинского сырья на украинском предприятии. Он подчеркнул, что наклейка эмблемы не удорожает продукцию и ее нанесение - исключительно добровольное желание производителя.

По словам председателя Укоопсоюза Владислава ГОНЧАРЕНКО, предприятия Укоопсоюза первыми присоединились к данной инициативе, и на сегодня уже 10 предприятий из 260, входящих в эту организацию, получили право маркировать свою продукцию новой эмблемой. Он отметил, что ассортимент продукции, которая будет иметь новую эмблему, в настоящее время насчитывает 5 позиций, в том числе крупы, муку, макаронные изделия, плодоовощную консервацию и кондитерские изделия. В.ГОНЧАРЕНКО добавил, что эта продукция будет доступна в первую очередь в розничной сети Укоопсоюза, которая расположена преимущественно в сельской местности. По его словам, это первый этап проекта, и в дальнейшем другие предприятия Укоопсоюза будут присоединяться к данной инициативе.

С.ОРЕХОВ отметил, что к этой инициативе могут присоединиться все украинские производители и торговые сети, но не каждый производитель сможет получить право брендировать свои продукты данной эмблемой. «Продукты должны быть произведены из украинского сырья и соответствовать стандартам качества, действующим в Украине», - подчеркнул он.

По словам инициаторов акции, ее главная задача — предоставить возможность жителям Украины знать, где произведены продукты питания, которые они покупают, и право выбора: покупать продукты украинских производителей или иностранные аналоги.