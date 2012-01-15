Пограничники изъяли в автобусе на Белгород танковый прибор наведения

Житель города Изюм Харьковской области пытался вывезти в Российскую Федерацию прибор наведения для бронетанковой техники и противотанковых управляемых ракетных систем.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник пресс-службы Харьковского пограничного отряда Оксана ИВАНЕЦ.

В частности, отрабатывая оперативную информацию о возможном контрабандном перемещении в Россию товаров военного назначения через международный пункт пропуска «Гоптовка», пограничники во время осмотра рейсового автобуса сообщением «Харьков - Белгород» выявили в личных вещах 35-летнего пассажира прибор наведения.

Запрещенный к вывозу прибор изъят и в установленном порядке передан сотрудникам СБУ. Дальнейшую судьбу правонарушителя решит суд.