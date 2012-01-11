ВР планирует обязательную регистрацию места проживания детей

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регистрации места проживания и места пребывания физических лиц в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 267 народных депутатов из 377, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предусматривается внести изменения в Законы „О свободе передвижения и свободный выбор места проживания в Украине” и „О принципах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей”.

Предложенные изменения касаются определения термина „регистрация”. В новой редакции этого термина учтена возможность регистрации места проживания/пребывания физических лиц по адресу соответствующего специального заведения или учреждения. В связи с этим положения, касающиеся регистрации бездомных лиц, исключены из Закона Украины „О принципах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей”.

С целью защиты прав детей предлагается внести положение об обязательной регистрации места проживания детей после государственной регистрации их рождения.

С целью защиты жилищных прав физических лиц перечень документов, которые подаются для регистрации, дополнен документами, подтверждающими право на проживание в жилье или в специализированном заведении.

Определен круг лиц, место пребывания которых должно быть обязательно зарегистрировано. Более полно определены органы регистрации и их полномочия, а также предусмотрено положение о ведении регистрационного учета.