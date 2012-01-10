Мошенница провела «денежную реформу»: старушка осталась ни с чем

В одном из сел Славутского района Хмельницкой области мошенница выманила у одинокой пенсионерки сбережения под видом денежной реформы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудница отдела связей с общественностью УМВД в области Екатерина ШУПРИГАН.

Она отметила, что в канун Рождества к 74-летней пенсионерке пожаловала неизвестная женщина, которая представилась работником районной службы соцзащиты. Пожилая женщина ответила, что к ней часто приезжают дети, поэтому в посещении соцработником не нуждается.

Но мошенница заявила, что с Нового года начинается денежная реформа и все старые купюры подлежат обмену. Кто не сделает этого своевременно, потеряет все сбережения.

По словам Е.ШУПРИГАН, бабушка доверилась псевдоработнице соцзащиты и передала ей 1100 грн.

«Соцработница» пересчитала их, переписала номера купюр, сложила деньги в конверт и заклеила его, а на следующий день приказала пенсионерке идти с ним на почту, где ей без проблем обменяют его содержимое на купюры нового образца. На следующий день бабушка открыла конверт, в котором вместо денег лежала нарезанная бумага из тетради», - рассказала она.

Работники милиции по данному факту проводят проверку.

В свою очередь УМВД в который раз обращает внимание граждан, что никакой денежной реформы в государстве на данный момент не происходит, и призывает пенсионеров не доверять свои сбережения незнакомым людям.