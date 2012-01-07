В Хмельницком завысили расходы на памятник жертвам Чернобыля

В Хмельницком разоблачены бывший чиновник и предприниматель, которые на 355 тыс. грн. завысили расходы на установление памятника жертвам Чернобыльской катастрофы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, ведомство возбудило уголовное дело относительно экс-начальника управления капитального строительства Департамента архитектуры и земельных ресурсов исполнительного комитета Хмельницкого городского совета и директора частного предприятия по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что должностное лицо, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с директором частного предприятия, по заключенному договору о сооружении памятника жертвам Чернобыльской катастрофы, внесли заведомо неправдивые сведения в акты выполненных работ, преднамеренно завысив затраты на приобретение материалов.

На основании фиктивных актов предприятию незаконно перечислено свыше 355 тыс. грн. бюджетных средств.