Родители получат на детей карточку с голограммой

В Ивано-Франковске внедряют электронную регистрацию дошкольников.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском городском совете, регистрация вводится в рамках городской реформы системы вступления детей в дошкольные учебные заведения.

На круглом столе «Введение процедуры регистрации детей дошкольного возраста» 5 января всех заведующих дошкольных учебных заведений города ознакомили с методической информацией с целью последующего их участия в реформе.

На протяжении предыдущих двух месяцев 2011 года управленцы от образования нарабатывали схему перехода на электронный учет детей, а с 1 февраля 2012 года начнет работу регистратор. Схема работы электронной регистрации достаточна проста: в Центре предоставления административных услуг создается отдельный стол, где родители будут регистрировать детей, получая регистрационную карту с голограммой и порядковый номер, который база данных будет выдавать самостоятельно. Вся информация автоматически будет подаваться на новом сайте. Также на сайте будет размещена информация о движении очереди, обо всех детсадах города (их программах воспитания, состоянии технической базы) и т.д.

Реформой предусмотрено, что заведующие ДУЗ не будут иметь права принимать в садик детей без регистрационной карточки. Вся процедура будет бесплатной. Чиновники утверждают, что такая система приема детей в садики станет прозрачной и не будет иметь коррупционных проявлений.

А с целью смягчения процесса перехода с 10 февраля до 1 апреля 2012 года будет проводиться перерегистрация тех детей, которые уже стоят на учете в отдельных садиках, а с апреля - и всех желающих.