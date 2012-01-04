Началась регистрация на ВНО

1 января 2012 года началась регистрация лиц, выразивших желание принять участие во внешнем независимом оценивании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

Как отмечается, регистрация будет длиться до 20 февраля 2012 года.

С детальной информацией о порядке представления документов, необходимых для осуществления регистрации, можно ознакомиться на сайтах Украинского (http://testportal.gov.ua /) и региональных центров оценивания качества образования.