Началась регистрация на ВНО
06:04, 04 января 2012Общество
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Где можно узнать?
1 января 2012 года началась регистрация лиц, выразивших желание принять участие во внешнем независимом оценивании.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, молодежи и спорта.
Как отмечается, регистрация будет длиться до 20 февраля 2012 года.
С детальной информацией о порядке представления документов, необходимых для осуществления регистрации, можно ознакомиться на сайтах Украинского (http://testportal.gov.ua /) и региональных центров оценивания качества образования.
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