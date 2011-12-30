16-летний россиянин пытался пересечь границу с красной икрой

В Харьковской области пограничники пресекли попытку незаконного ввоза из России в Украину 249 банок красной икры.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского пограничного отряда, 16-летний гражданин России, который пытался вне пункта пропуска пересечь государственную границу, задержан на месте правонарушения работниками отдела пограничной службы «Тимофеевка» Харьковского пограничного отряда.

Нарушитель привлечен к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы, а товар передан в таможню. Стоимость изъятой икры составляет 17,5 тыс. грн.