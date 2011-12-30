У полтавской милиции новый начальник

А прежний переедет на запад

Начальником Главного управления МВД Украины в Полтавской области вместо Александра РУДЯКА назначен Эдуард ФЕДОСОВ. Как передает корреспондент УНИАН, 29 декабря замминистра внутренних дел Украины Дмитрий ВОРОНА представил личному составу милиции области новоназначенного начальника. До этого Э.ФЕДОСОВ занимал должность начальника ГУБОП МВД Украины. По решению руководства МВД, А.РУДЯК назначен начальником ГУ МВД Украины во Львовской области.

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