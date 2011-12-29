Работник прокуратуры отказался от взятки
23:52, 29 декабря 2011Общество
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... и куда следует сообщил
Военной прокуратурой Центрального региона Украины возбуждено уголовное дело в отношении помощника командира одной из воинских частей, который предложил взятку в 300 тыс. грн. работнику военной прокуратуры за непроведение проверки по финансовым вопросам.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Работник прокуратуры об этом факте сообщил своему руководителю, а последний - в Службу безопасности Украины. Во время дачи взятки военнослужащий задержан, денежные средства изъяты.
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