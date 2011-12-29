В Харькове ограбили два ювелирных магазина.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

27 декабря около 18.30 в помещение одному из ювелирных магазинов на проспекте Гагарина ворвались двое мужчин. Злоумышленники, прикрывая лицо шапками и угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, разбили витрину, забрали изделия из драгоценных металлов и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Ограбление второго ювелирного магазина, который также расположен на проспекте Гагарина, произошло 28 декабря около 16.15. Неизвестный мужчина, не прикрывая лица, зашел в помещение, разбил витрину, забрал изделия из драгоценных металлов и скрылся. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

На данное время сумма убытков устанавливается. По области введен план-перехват.