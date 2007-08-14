Из Украины было экспортировано 106 тыс. тонн пшеницы

В первом месяце нового 2007/20808 маркетингового года (МГ июль 2007 – июнь 2008) из Украины было вывезено 106 тыс. тонн пшеницы. Об этом сообщает ИА АПК-Информ со ссылкой на таможенные данные.

Наибольшие объемы пшеницы в июле были вывезены в Израиль (44,1 тыс. тонн), Кению (38,5 тыс. тонн) и Италию (10,4 тыс. тонн). Кроме того, по 6 тыс. тонн было поставлено в Тунис и Египет.

При этом отмечается, что в Украине с 1 июля 2007 г. действуют ограничения на экспорт зерна, а общий объем квот на экспорт пшеницы составляет 3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Кабмина, в 2006/2007 маркетинговом году (июль 2006 - май 2007) из Украины было экспортировано 11,4 млн. тонн зерна, или 33,2% собранного в 2006 году урожая зерна против 12,5 млн. тонн в июле-мае 2005/2006 (или 32,9% урожая). Экспорт зерна активизировался после отмены квот на вывоз ячменя и кукурузы.