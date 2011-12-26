Греко-католикам жаль, что Янукович молится за Украину лишь с Агафангелом

Украинская греко-католическая церковь в лице ее главы Блаженнейшого СВЯТОСЛАВА (Шевчука) выражает сожаление по поводу того, что «власть за Украину молится без представителей большой части украинцев».

Так Предстоятель УГКЦ прокомментировал УНИАН то, что представители УГКЦ не принимали участия в Молитве за Украинское государство и Украинский народ по случаю окончания 2011 года, которую совершил 23 декабря Митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ (Украинская православная церковь Московского патриархата) в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, членов правительства, депутатов.

«Мы радуемся, – говорит глава УГКЦ, – что власть молится, что обращается за помощью к Господу Богу. Однако нам очень жаль, что представители власти не захотели молиться с представителями всех Церквей, которые входят во Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций. Да, мы не можем с братьями нашими православными служить литургию, но благодарственный молебен – можем, но…», – отметил Блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

Но, несмотря на это, по словам главы УГКЦ, греко-католики в каждой церкви будут «молиться и будут благодарить Бога за прожитый год, будут просить всего снисхождения и благодати, необходимых нашему народу и нашему государству в новом году».

Как сообщал УНИАН, Митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ известен своими заявлениями, что "Львов - это наша Чечня", "СССР - наша общая родина". Автор портала «Религия в Украине» Владимир МЕЛЬНИК приводил в свое время слова АГАФАНГЕЛА, размещенные на одном из ресурсов: «Те, кто не придет на избирательные участки, сказал он с амвона, - и не проголосует за Виктора ЯНУКОВИЧА, должен покаяться в этом...»

Не менее известна также реакция руководства Одесской епархии УПЦ МП на публикацию "Ритуальные гонорары Одесских храмов", подписанную тремя журналистками газеты «Сегодня». Сначала Митрополит АГАФАНГЕЛ публично требовал от журналисток извиниться за статью, потом на официальном сайте Одесской епархии, главным редактором которого является сам АГАФАНГЕЛ, появилось сообщение с указанием духовенству молиться о "вразумлении журналисток болезнями": "Отныне в Свято-Успенском, Свято-Пантелеймоновском, Свято-Ильинском и Свято-Иверском мужских монастырях будут молиться о том, чтобы Господь вразумил, скорбями и болезнями озлобленных, обезумевших клеветников на Христа и Его Святую Церковь, Ольгу КНЯЗЬ, Светлану ГОДОВЕНКО и Лилию ФЕЩЕНКО".

Кроме того, на сайте Одесской епархии был размещен запрет упомянутым журналисткам - «еретикам, раскольникам, иноверцам и безбожникам … КНЯЗЬ, ГОДОВЕНКО и ФЕЩЕНКО» – «зажигать свечи и осуществлять какие-нибудь молитвенные действия в православном храме».