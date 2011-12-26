В Полтавской области готовятся к 200-летию выдающегося земляка

2 февраля 2012 года исполнится 200 лет со дня рождения выдающегося украинского поэта-баснописца, беллетриста, прозаика, издателя, общественного деятеля, уроженца Полтавской области Евгения Гребенки.

Как сообщили УНИАН в Полтавской облгосадминистрации, в области к этой дате готовятся более двух лет.

Подготовка объектов, связанных с жизнью и именем Е.Гребенки, находится на завершающей стадии: проведена реконструкция могилы поэта с благоустройством прилегающей территории в селе Марьяновка Гребенковского района, сделан капитальный ремонт Марьяновского сельского клуба, завершается реконструкция дома культуры в городе Гребенка, разрабатывается сценарий торжеств.

Также к юбилею Е.Гребенки в области планируют издать книгу Алексея ПРИПУТНИ "Гребенка и его семья" и переиздать книгу Ольги ЦИБАНОВОЙ "Евгений Гребенка".