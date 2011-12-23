Милиционер голыми руками схватился за нож

В Алуште сотрудник милиции получил ранения в результате нападения на него в подъезде многоэтажного дома ранее судимого за мошенничество и грабеж мужчины с ножом.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму.

Инцидент произошел 22 декабря. Сотрудник Алуштинского горотдела милиции, «защищая свою жизнь, выхватил голыми руками нож у нападавшего и сумел отразить нападение», говорится в сообщении. «Вследствие борьбы милиционер получил множественные ножевые ранения обеих кистей рук с повреждением сустава, а также перелом основания фаланги пальца и ушибы мягких тканей лица», - отметили в милиции.

Проводится служебное расследование, материалы по данному факту переданы в прокуратуру.