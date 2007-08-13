Симоненко прикинул, сколько будет стоит газ в случае победы ”оранжевых”

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что в случае победы на досрочных парламентских выборах “помаранчевой команды” стоимость российского газа для Украины может составлять до 300 дол. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам П.СИМОНЕНКО, те, кто сегодня заявляет о пересмотре договоренностей с Россией, практически представляют угрозу для национальных интересов Украины.

«Если помаранчевая команда придет к власти, и она будет выдвигать требования спекулятивного характера, а не исходя из национальных интересов, это приведет к тому, что Россия как самостоятельное государство, независимое, будет определять отношения с Украиной исходя из уровня мировых цен. Это приведет к тому, что Украина будет получать газ по 300 долларов за тысячу кубометров», - заявил П.СИМОНЕНКО.

При этом он добавил, что подорожание газа ударит, в первую очередь, по химической и металлургической отраслям и серьезно покачнет энергетическую безопасность Украины.

Справка УНИАН. До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долларов за 1 тыс. куб. г. С января 2006 г. - 95 у.е за 1 тыс. куб. м, а с января 2007 года - 130 дол. за тыс. куб.м. Европейским потребителям Россия продает газ в среднем по 230 дол. за тыс. куб. г.