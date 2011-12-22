Чиновники уже стесняются «светить» телефонами ценой в авто? (опрос)

Украинские чиновники начали "стесняться" ходить на работу с телефонами стоимостью, эквивалентной цене европейской малолитражки.

К такому выводу пришли эксперты E-ton concept store, проведя в ноябре 2011 года уникальный опрос на базе своих постоянных клиентов, результаты которого предоставлены агентству УНИАН.

Как отмечается в сообщении E-ton concept store, «имея доступ к традиционно закрытой элите страны, компания провела первое в Украине исследование рынка люкс-телефонов стоимостью от 10 000 грн.».

Согласно результатам исследования, до 2008 года считалось вполне «хорошим тоном» подарить своему «киевскому покровителю», деловому партнеру или любовнице телефон стоимостью от 20 000 до 100 000 евро. Сегодня «сильные мира сего» (более 60% VIP-респондентов опроса) не только не готовы дарить подобные устройства, но и «выгуливать» свою коллекцию на публичных и общественных мероприятиях.

В преддверии очередных выборов и в ожидании новых громких коррупционных скандалов политические и PR консультанты, обсуждая результаты исследования, рекомендуют своим клиентам воздержаться от использования предметов роскоши, бренды которых ассоциируются с верхней планкой роскошной жизни в Украине.

Даже в премиум сегменте сформировалось более рациональное отношение к дорогим покупкам - 64% опрошенных не готовы платить более 60 тыс. грн. за телефон, и только 7% готовы покупать телефоны стоимостью свыше 100 тыс. грн.

При этом спрос на классические телефоны класса люкс, в ценовом диапазоне от 10 тыс. до 35 тыс. грн., достаточно солидных брендов, остается стабильно высоким.

Среди государственных служащих и публичных бизнесменов, представители которых могут позволить себе покупку техники свыше 60 тыс. грн., стало считаться моветоном открыто демонстрировать свои возможности. Так, более 40% опрошенных, имея, к примеру, солидную коллекцию Vertu, на публике появляются с более доступными телефонами. Кроме того, большинство респондентов на практике используют в среднем лишь 20% возможностей своих премиум-телефонов (звонки, переписка, календарь), не углубляясь в дополнительные офисные, навигационные или отвечающие за сохранность персональных данных сервисы. Классические кнопочные телефоны пока выигрывают по сравнению с гаджетами с технологией touch-screen (53% и 47% соответственно).

При выборе техники премиум-уровня клиенты, в первую очередь, отметили важность не узнаваемости бренда, а качества сборки и материалов, оригинальность гаджета и возможность его персонификации.

В исследовании приняли участие 326 человек в возрасте от 30 до 60 лет. Доля мужчин, чаще совершающих подобные покупки, составила 76% респондентов, женщин – 24%. В исследовании в формате личного интервью приняли участие влиятельные чиновники, бизнесмены и селебрити Киева, Донецка и Одессы. Опрос носил конфиденциальный характер.