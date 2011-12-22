Всемирный банк улучшил прогноз инфляции в Украине в 2011 году

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз инфляции в Украине в 2011 году с 11,4% до 5,6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в материалах, розданных сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По прогнозам Всемирного банка, инфляция в Украине в 2012 году ожидается на уровне 9,4%, в 2013 – 7,4%, в 2014 – 7,1%.

Также по прогнозам ВБ совокупный внешний долг Украины по итогам 2011 года составит 76,7% ВВП, в 2012 году – 78,1% ВВП, при этом государственный и гарантированный государством долг – 40,8% и 42,4% соответственно.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк в июне ухудшил прогноз инфляции в Украине по итогам 2011 года до 11,4% (декабрьский прогноз — 10,7%), 10% - в 2012 году и 7,4% - в 2013 году.

В Государственном бюджете Украины на 2011 год предусмотрена инфляции на уровне 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).

При этом 21 декабря т.г. во время заседания Кабинета министров Украины премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что уровень инфляции по итогам 2011 года не превысит 5%.