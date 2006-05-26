До конца мая в Украине будет дождливо

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Временами дожди, местами грозы, в Карпатах и Закарпатье сильные; только ночью в большинстве центральных и южных областей, а днем в северных и восточных областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°; в восточных областях, Приазовье и Крыму ночью 9-14°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

28-29 мая - переменная облачность. Временами дожди, грозы, кое-где град, только 28 мая в северных областях, а днем 29 мая в южной части без существенных осадков. Ветер юго- западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, 28 мая в западных и северных областях 3-8° тепла, в южной части и восточных областях 8-13°; днем в западных и восточных областях 13-18°, на остальной территории 17-22°, 29 мая в северных областях 15-20°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, 28 мая на высокогорье местами 0-1° мороза, днем 4-9° тепла.

30 мая ночью в западной половине, днем в Украине, кроме южной части, 31 мая в западных, северных, Черкасской, Винницкой, Полтавской областях дожди, грозы, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 8-14°, в западных, северных областях местами 5-7°, днем 14-20, 30 мая в южной части, а 31 мая в восточной половине 21-27°, местами 30°.

В Киеве и области в субботу облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 8-10°, днем 17-19°; по области ночью 6-11°, днем 14-19°.

28-29 мая - переменная облачность. 28 мая вечером, 29 мая ночью и утром временами дождь, гроза, местами град; в остальное время без существенных осадков. Температура 28 мая ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла; 29 мая ночью 6-11° тепла, днем 15-20°. Ветер юго- западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

30-31 мая - временами дождь. Температура существенно не изменится.