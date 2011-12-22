Янукович: при правильном подходе можно собирать большие урожаи

Земельная реформа в Украине будет реализовываться постепенно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время итоговой пресс-конференции в Киеве

"Постепенное принятие законопроектов, их обсуждение прозрачно, затем имплементация позволит нам увидеть недостатки с первых шагов», - сказал он.

«Но налоги, которые будут платиться органам местного самоуправления, то есть городским советам, поселкам, они пойдут на развитие села, на развитие инфраструктуры села”, - добавил глава государства.

По его мнению, земельная реформа в Украине давно «перезрела». “Заговорили этот вопрос, нельзя дальше так подходить к селу”, - считает В.ЯНУКОВИЧ.

“Мы видим, что экономический ресурс, который имеет сельское хозяйство... в этом году мы убедились в том, что при правильном подходе можно собирать большие урожаи и получать хороший экономический эффект”, - сказал он.

Однако, утверждает В.ЯНУКОВИЧ, нужно, чтобы эти средства справедливо распределялись. “Результаты работы крестьян, в первую очередь, чтобы чувствовали крестьяне”, - резюмировал он.