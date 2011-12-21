Крымский Дед Мороз будет принимать «диких» детей лишь час в день

В Севастополе открылась южная резиденция Деда Мороза.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия резиденции на территории детского оздоровительного городка «Лукоморье» включала в себя новогодний концерт сказочных героев из свиты Деда Мороза, парад сказочных героев, торжественный въезд на санях Деда Мороза и его свиты, зажжение огней на центральной новогодней елке в южной резиденции Деда Мороза, собственно открытие дома Деда Мороза, размещенного в стилизованный под старину замок.

График пребывания Деда Мороза в южной резиденции расписан на несколько дней вперед. Ежедневно до наступления Нового года к нему в гости будут приезжать ученики школ Севастополя и Симферополя, а с 16 до 17 часов новый дом Деда Мороза будет открыт для свободного посещения в порядке «живой очереди».

Принявший участие в праздничном мероприятии первый заместитель председателя городской госадминистрации Сергей САВЕНКОВ во время выступления отметил, что «в этом году новым для всех нас станет открытие Южной резиденции Деда Мороза, это значит, что с этого дня Дед Мороз получает постоянную прописку в Севастополе».

По мнению С.САВЕНКОВА, «праздников у наших детей должно быть как можно больше». По его словам, «Севастополь, вообще должен стать городом, где создаются праздники, новые фестивали». Для этого, как считает вице-губернатор, у города «есть все возможности, нужен лишь ваш энтузиазм и желание».

С.САВЕНКОВ также считает, что в Севастополе нужно разработать программу создания в каждом районе города детских городков, подобных «Лукоморью».