В Тернополе жестоко избили «свободовца» - депутат в реанимации

20 декабря в Тернополе было совершено нападение на депутата городского совета от Всеукраинского объединения «Свобода» Олега НАПОРА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

По данным пресс-службы, «потерпевший был доставлен в областную больницу с тяжелыми черепно-мозговыми и другими травмами. Ночью он был прооперирован, сейчас он находится в реанимации. По словам главного врача областной больницы, травмы свидетельствуют о факте избиения».

Сегодня, 21 декабря, председатель Тернопольского городского совета Сергей НАДАЛ на очередной сессии городского совета обратился к депутатам с предложением проголосовать за протокольное поручение руководителю городской милиции Андрею МАТРИФАЙЛО взять под личный контроль изучение и расследование этого дела и ежедневно докладывать городскому председателю о ходе расследования.

Депутаты единогласно поддержали предложение городского председателя.