Милиционеров, задержанных по обвинению в пытках, отпустили

Руководители милиции Днепровского района столицы, ранее задержанные по обвинению в применени пыток, были отпущены на свободу.

"Это решение было принято прокуратурой. Не такие они огромные преступники были, чтобы сидеть под стражей", - сообщил в комментарии ЛІГАБізнесІнформ начальник управления по связям с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.

По его словам, все задержанные были отпущены в субботу утром. При этом Полищук уточнил, что на данный момент не располагает подробностями по сложившейся ситуации.

Напомним, в четверг, 15 декабря, начальник Днепровского райуправления МВД и его заместитель по оперативной работе попали в поле зрения СБУ из-за жалобы на их деятельность. Милиционеров обвиняют в том, что они в ходе работы практиковали пытки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК Украины (пытки, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц).

Также сообщалось, что во время задержания замначальника УМВД якобы оказал сопротивление, применив огнестрельное оружие. Однако Полищук не подтвердил информацию, что во время операции подразделения "Альфа" сотрудники Днепровского управления МВД отстреливались.

По его словам, перестрелки не было, однако во время операции бойцы "Альфы" использовали взрывпакет, в результате чего несколько сотрудников милиции "получили определенные повреждения".