Тернопольский горсовет принял Программу поддержки парков

Тернопольский городской совет принял Программу поддержки парков города на 2012-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом на развитие парков в городском бюджете на три года предусмотрен 21 млн. грн.

Из них 2,3 млн. грн. направят на закупку аттракционов в парке Национального возрождения, поскольку аттракционы в парках не обновляли последние 15 лет.

Еще 2,7 млн. грн. пойдет на реконструкцию амфитеатра Певческого поля в парке Национального возрождения, 5,291 млн. грн. – на капитальный ремонт набережной Тернопольского пруда в парке им. Т. Шевченко.

На следующий год программой запланировано закупить биотуалеты на общую сумму 170 тыс. грн., а также начать восстанавливать парк катамаранов (350 тыс. грн.).

Кроме этого, депутаты предоставили разрешение на застройку островка «Чайка» парка им. Т. Шевченко, где за средства инвесторов планируют построить дискоклуб. Также за средства инвесторов в парке обустроят скейт-площадку.

На закупку экзотических животных для зооуголка в парке Топильче в ближайшие три года предусмотрено 120 тыс. грн. Кроме того, за средства инвесторов в парке также будет построен один современный теннисный корт.

Программой предусмотрен капитальный ремонт Холма Славы в парке Славы, на эти цели из городского бюджета в течение трех лет планируют направить 481 тыс. грн.