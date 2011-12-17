На вертолете Януковича охранять даже сложнее

Бывший руководитель Управления государственной охраны Украины Валерий ГЕЛЕТЕЙ подчеркивает, что сложно обеспечивать охрану высокопоставленных лиц, которые перемещаются в длинных кортежах или вертолетах.

Об этом он заявил в интервью ZN,ua.

По словам В.ГЕЛЕТЕЯ, длинные кортежи с точки зрения безопасности неэффективны по банальной причине - по ходу движения они растягиваются так, что задние не видят передних, а передние не контролируют то, что происходит сзади.

Он подчеркнул, что в некоторых случаях два автобуса могли бы заменить десять машин.

Также В.ГЕЛЕТЕЙ скептически отнесся к намерению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА перемещаться на вертолете. По словам В.ГЕЛЕТЕЯ, обеспечивать безопасность воздушного судна сложно, дорого, да и специалистов подобного рода в Украине практически нет.

Сейчас уже мало у кого вызывает сомнения тот факт, что президент Украины — человек, серьезно озабоченный вопросом личной безопасности. Здесь как раз нет ничего удивительного — для осторожности у Виктора Януковича хватает объективных предпосылок. Во-первых, психотип с «пунктиком» на контроле всего происходящего вокруг него. Невозможность контролировать что-либо воспринимается президентом как собственная уязвимость. Во-вторых, жизненный путь главы государства не был устлан розами и не способствовал развитию веры в людей. В-третьих, президент прекрасно осознает, что ряд граждан страны настроен относительно него довольно-таки агрессивно. И в-четвертых, рядом с президентом всегда есть люди, которым выгодно, чтобы он ни на секунду не забывал о предыдущем пункте. Ведь человеческие страхи, обоснованные или преувеличенные, — отличный рычаг для манипуляций.

Поэтому наличие профессиональной охраны для нынешнего главы государства значит намного больше, чем для его предшественника. Иллюстрацией могут послужить бюджетные расходы на УГО. В 2009 году они сос­тавляли 191 млн. грн., в 2010-м — 230, в 2011-м — 284 млн. грн. На следующий год запланировано 351,5 млн., и еще не факт, что эта цифра не возрастет. Растут и затраты на приобретение жилья сотрудникам УГО (именно обеспечение жильем — одна из основных мотиваций службы в нем сотрудников невысоких рангов), замечает издание.