Тимошенко может попасть в хирургию

Экс-министр здравоохранения Украины Николай ПОЛИЩУК не исключает, что бывшая премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО нуждается в хирургическом вмешательстве.

Об этом он заявил в эфире Шустер Live в пятницу.

Н.ПОЛИЩУК напомнил, что ознакомлен с результатами обследований состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

«Там заболевание серьезное, оно требует лечения. Это должно быть серьезное медикаментозное лечение, и в специализированном заведении, не исключена возможность, что может понадобиться и хирургия", - отметил Н.ПОЛИЩУК.

Он также добавил, что Ю.ТИМОШЕНКО осматривали три профессора из Института нейрохирургии.

«Смотрели ее и смотрели документы. Они написали диагноз и лечение. Но при лечении нужно выбрать оптимальный вариант лечения пациента, а не где попало, в том числе на параше, лечить", - отметил Н.ПОЛИЩУК.

Кроме того, он подчеркнул, что обнародование видеосъемки камеры медчасти СИЗО, где находится Ю.ТИМОШЕНКО, грубо нарушает основы законодательства об охране здоровья, Конституцию Украины и права пациента.

Как сообщал УНИАН, в октябре Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая с августа находится в СИЗО, в последнее время значительно ухудшилось, она не может двигаться из-за болей в спине. По данным защиты, с 5 ноября она не встает с кровати и не может самостоятельно перемещаться.

23 ноября в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины сообщили, что в тот день в одном из лечебных учреждений Киева проведено инструментальное обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, ей была сделана магнитно-резонансная томография, рентген, сонография.

29 ноября экс-премьер была переведена в одну из палат медико-санитарной части Киевского СИЗО для прохождения назначенного курса лечения.

1 декабря пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила, что на основании полученных результатов инструментального обследования в Киевской областной клинической больнице членами комиссии Минздрава было подписано заключение, в котором указано, что угрозы жизни Ю.ТИМОШЕНКО нет, наблюдается определенная тенденция к улучшению ее самочувствия, назначен соответствующий курс лечения, в связи с чем она переведена в медико-санитарную часть Киевского СИЗО.