Отныне для получения помощи на ребенка нужны всего 3 бумажки

Министерство труда и социальной политики упростило процедуру получения одноразовой помощи при рождении ребенка. Об этом сегодня журналистам сообщил министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, “мы уменьшили количество справок, которые необходимо гражданам предоставить для получения одноразовой помощи при рождении ребенка. Это только три документа: заявление, копия свидетельства о рождении и справка из актов гражданского реестра (ЗАГСов)”.

М.ПАПИЕВ также отметил, что выплата помощи осуществляется через органы социальной защиты и предусмотрена отдельной статьей в госбюджете.

Кроме того, он напомнил, что в соответствии с поручением премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА министерство в целом упростило начисление социальных выплат, в частности, это касается получения льгот и субсидий.

“Это сделано для того, чтобы граждане не выстаивали огромные очереди и не бегали от одного чиновника к другому”, - сказал министр.

М.ПАПИЕВ также сообщил, что введено “единое окно” для начисления социальной помощи. По его словам, гражданин предоставляет заявление, а дальше управление социальной защиты самостоятельно собирает все необходимые справки. Для этого используется единый государственный автоматизированный реестр, в который внесено уже 18 млн. 200 тыс. граждан.