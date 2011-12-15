В Одессе похитили внедорожник вместе с 25-летним владельцем

Сотрудниками ГАИ Одессы задержана группа преступников, похитившая на одной из улиц областного центра дорогой внедорожник «БМВ Х5» вместе с 25-летним владельцем, сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ Одесской области.

Вскоре после получения ориентировки на задержание угнанного внедорожника «БМВ Х5», уточнили в облГАИ, «один из нарядов ГАИ обнаружил движущийся автомобиль на улице Академика Вильямса. Однако требование инспекторов об остановке водитель проигнорировал. Более того, увеличил скорость и направился в центральную часть города…».

Блокировать преследуемую машину удалось на улице Мясоедовской, после чего выяснилось, что в салоне внедорожника находится не только избитый похитителями владелец, но и четыре злоумышленника.

При осмотре автомобиля оперативно-следственной группой обнаружен под задним сиденьем пистолет системы «Макарова».

Выяснилось также, что «водитель «БМВ Х5» утром вышел из дома на Академика Вильямса и намеревался сесть в свое авто, когда к нему подошли неизвестные. Угрожая оружием, они затолкали мужчину во внедорожник и скрылись с места происшествия».

«Злоумышленники сняли с одессита наручные часы, забрали дипломат с документами и 500 гривен, к тому же они требовали от владельца автомобиля еще 11 тысяч долларов», - добавил руководитель Отдела по связям с общественностью УМВД Украины в области Владимир ШАБЛИЕНКО.

Злоумышленники доставлены в Приморский райотдел милиции, где сейчас дают пояснения следователям, сообщили в облГАИ.