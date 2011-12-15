Правительство предлагает создать равные условия для участия в государственных закупках как госпредприятий, так и предприятий других форм собственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам чиновника, в январе 2012 года парламент рассмотрит соответствующие изменения в законодательство, регулирующее государственные закупки.

«Там в первую очередь учтены моменты, которые касаются работы государственных монополий и предприятий государственной формы собственности. Например, если госпредприятие делает закупки за собственные оборотные средства – это один режим, если за средства Государственного бюджета – другой режим. Таким образом, мы поставим в равные, конкурентные условия как предприятия государственной формы собственности, так и предприятия других форм собственности», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также положительно оценил то, что сегодня не только Минэкономразвития, но и общественность в режиме он-лайн имеет возможность контролировать, какие ведомства и что именно закупают.

«Вы видите, что сегодня в Минэкономразвития «тендерной палаты» уже не существует. Согласно новому закону о госзакупках, другие министерства имеют собственные полномочия относительно государственных закупок, а МЭРТ осуществляет мониторинг этого процесса», – заявил первый вице-премьер-министр.

«Мы моментально реагируем, если видим, что то или иное ведомство хочет переступить границы дозволенного. Если есть попытки осуществить государственную закупку предметов роскоши, Минэкономразвития тут же прекращает эту операцию и соответствующие материалы передает в Генеральную прокуратуру», – сказал А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что в этой работе очень помогают СМИ, которые пристально следят за ходом государственных закупок.