Ахметов встретился с принцессой

Сегодня в Донецке состоялась рабочая встреча учредителя Благотворительного фонда «Развитие Украины» Рината АХМЕТОВА с Ее Королевским высочеством принцессой Майей фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», в ходе визита немецкая гостья рассказала о практике защиты бездомных животных в Германии. Принцесса Майя также выразила свою признательность за то, что Фонд Р.АХМЕТОВА «Развитие Украины» активно подключился к решению проблемы бездомных животных гуманными методами.

В свою очередь, Р.АХМЕТОВ подчеркнул значимость визита Ее Королевского высочества в г. Донецк на старте проекта.

«Мы делаем первые шаги, и мы твердо верим, что гуманных целей можно добиться только гуманными методами. Так думают в Европе, так думают и у нас, в Донецке. Мы хотим показать хороший пример, взять лучшую европейскую практику и сделать так, чтобы этой проблемы больше не было», - отметил Р.АХМЕТОВ.

На встрече также присутствовал Дитер ЭРНСТ, президент Европейской ассоциации защиты животных и природы (ETN).

Справка УНИАН. В ноябре 2010 года Благотворительный фонд «Развитие Украины» и администрация Донецка начали совместный проект «Бездомные животные». Его миссией есть внедрение гуманных методов регулирования численности бездомных животных на улицах Донецка и привитие населению культуру гуманного отношения к животным.

Проект не предусматривает безвозвратного отлова животных. Все собаки должны быть возвращены в привычную среду или переданы на содержание в семьи. А пока для животных будут искать новых хозяев, они будут проходить социальную адаптацию на базе приюта «Пиф» (Донецк). За счет средств «Развития Украины» был оборудован медицинский операционный блок, карантинная зона, пищеблок, построены каменные вольеры, закуплены препараты для проведения стерилизации, вакцинирования и чипирования животных. В ближайшее время будут достроены дополнительные вольеры, что позволит содержать до 2 тыс. собак одновременно.

Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Миссия Фонда – работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием. Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь. Учредитель Фонда - Ринат Ахметов.