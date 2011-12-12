В Казахстане арестовали судно с украинцами

По информации посольства Украины в Республике Казахстан, полученной от Национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот» (г. Актау, Республика Казахстан), 9 декабря 2011 года возле порта г. Актау арестовано судно „Daryadel 1” (владелец - иранская компания Daryadelan Javid Khazar Shipping Co.) в связи с обнаружением у капитана 1,5 кг наркотических веществ.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ, другим членам экипажа, среди которых два гражданина Украины и граждане РФ, хранение наркотических средств не инкриминируется.

Посольством Украины в Казахстане достигнута договоренность с консульством РФ в Уральске о проведении совместных действий с целью разрешения упомянутой ситуации и предоставлении помощи соотечественникам.

Дело находится на контроле в посольстве Украины в Казахстане и в Департаменте консульской службы МИД Украины.