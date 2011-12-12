Кинофестиваль «Бо!» добрался до Киева

С 15 по 22 декабря в киевском кинотеатре «Октябрь» состоятся показы польско-украинского странствующего кинофестиваля «Бо!».

Как сообщил УНИАН креативный директор фестиваля Дмитрий ИВАНОВ, это инициатива польских и украинских кинематографистов, направленная на активизацию сотрудничества между двумя странами в отрасли кино и более широкое ознакомление зрителей обеих стран с кинематографом соседей.

Основатели фестиваля - польская «Студия «Бо!» и украинская компания «Батискаф Продакшн».

«Оригинальная идея фестиваля – в его странствующем формате, направленном на то, чтобы как можно большая аудитория увидела фильмы своих соседей. Мероприятия будут проходить в разных городах, причем обязательная часть фестиваля – в Польше, часть – в Украине», - отметил Д.ИВАНОВ.

В этом году фестиваль «Бо!» проходит впервые, и перед тем, как пожаловать в Киев он побывал уже в трех областных центрах – Луцке, Тернополе и Львове.

По словам Д.ИВАНОВА, в программе нынешнего фестиваля – полнометражные игровые и документальные фильмы обеих стран. Многие из них - лидеры польского кинопроката последних лет.